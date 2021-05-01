في اليمن.. سيول تقلب وتجرف السيارات (صور)

خلال الساعات الماضية شهدت محافظة تعز في اليمن أمطارا غزيرة، وجرفت السيول السيارات في مناطق بريف المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن السيول جرفت عدداً من السيارات بمنطقة الصرم في الأقروض بمديرية المسراخ في تعز، وتسببت في قطع الطريق.

كما خلفت سيول الأمطار الغزيرة خسائر وأضراراً مادية كبيرة في المركبات والأراضي الزراعية.

يذكر أن محافظات يمنية عدة، من بينها العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظة مأرب، كانت شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، أمطاراً غزيرة، نتجت عنها سيول جارفة، تسببت في غمر الشوارع وقطع الكهرباء، وألحقت أضراراً كبيراً في شبكات الطرق وممتلكات المواطنين، وتسببت في توقف الحركة.