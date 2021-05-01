أميركيون بين قتلى التدافع في إسرائيل.. وبايدن يعزي نتنياهو

أشارت متحدثة باسم السفارة الأميركية، اليوم السبت، إلى أن عددا من الرعايا الأميركيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين في تدافع خلال احتفال ديني يهودي بإسرائيل.

وقالت المتحدثة مشيرة إلى الحادثة التي وقعت مساء الخميس وعشية يوم الجمعة "يمكننا أن نؤكد أن عددا من المواطنين الأميركيين كانوا بين الضحايا".

وأضافت "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أميركيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأميركيين المعنيين وذويهم. واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر".

وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم العزاء.

ووصف نتنياهو الحادث بأنه أحد "أفدح الكوارث" في تاريخ إسرائيل، وتعهد بإجراء تحقيق شامل لضمان عدم تكراره.

وتبدأ إسرائيل بتشييع قتلى حادث تدافع ضخم وقع فجر الجمعة في شمال الدولة العبرية خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين أوقع 45 قتيلاً على الأقل، بينهم أطفال، و150 جريحاً.

לכבוד התנא: עשרות אלפים בהדלקה המרכזית של תולדות אהרן שמרעידה את הההר מצד לצד pic.twitter.com/b2pMQsXv1z

— משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021

وعكفت فرق طبية، أمس الجمعة، على تحديد هويات الضحايا، بينما تحدث شهود عن رؤيتهم "جبلا" من الناس اختنقوا أو دهسوا في ممر عرضه حوالي ثلاثة أمتار بعدما تكدست الحشود على منحدرات جبل الجرمق في شمال إسرائيل.