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زلزال قبالة سواحل اليابان بقوة 6.8 درجات

Lebanon 24
01-05-2021 | 04:30
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ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات، صباح السبت، قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية واليابانية.

وطمأنت السلطات بعدم وجود خطر لحدوث "تسونامي"، بحسب ما نقل موقع "الحرة" عن وكالة "فرانس برس". 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع في الساعة 10:27 (01:27 بتوقيت غرينتش)، على عمق 47 كلم في المحيط الهادئ، قبالة سواحل إيشينوماكي في مقاطعة مياغي، قرب مركز الزلزال الضخم الذي ضرب الأرخبيل في 2011 وتسبب بحدوث تسونامي مدمر، في كارثة مزدوجة أسفرت يومها عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص.

المصدر: الحرة
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