قيّداها وكمّما فمها.. فتاة تتعرّض للاغتصاب بعد "خدعة تأمين اللقاح"!

شهدت مدينة باتنا الواقعة في ولاية بيهار الهندية، حادثة اغتصاب لفتاة بعدما تمّ خداعها بتوفير اللقاح المضاد لفيروس" كورونا".



وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد التقى رجلان بالضحية في أحد المراكز الصحية في باتنا التي ترزح تحت وطأة تفش غير مسبوق لـ"كوفيد-19"، حيث أقنعا الفتاة التي لا يزيد عمرها عن 18 عاماً لمرافقتهما لتقديم اللقاح لها.



وبحسب الصحيفة، فإنّ الرجلين اللذين تم تعريفهما على أنّهما "روكي" و"مونتو"، أخذا الفتاة لمنزل مهجور، حيث قاما باغتصابها.وذكرت الضحية للشرطة، أنها كانت مقيّدة من يديها وقدميها، وتم تكميم فمها بمنديل، أثناء اغتصابها.

وقالت قوات الشرطة المسؤولة عن التحقيق في الواقعة، إن الفتاة تمكنت من تحرير قيودها، وفرّت إلى منزلها، حيث أخبرت عائلتها بما جرى لها.



وتمكنت الشرطة من اعتقال المغتصبين، حيث كانا من المجرمين المعروفين في المنطقة.

