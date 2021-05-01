عربي-دولي

قلق في تركيا بسبب قرار منع تصوير عناصر الشرطة أثناء الاحتجاجات

Lebanon 24
01-05-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-818495-637554695168890691.jpeg
Doc-P-818495-637554695168890691.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تلقت الشرطة التركية تعليمات بمنع المواطنين من تصوير عناصرها أثناء مراقبتهم للتظاهرات، ما أثار انتقادات وخوفًا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

ونشرت "جمعية المحامين التقدميين" على حسابها في "تويتر" وثيقة التعليمات الجديدة للشرطة، وقالت إنها جرى تعميمها للمخافر.


وورد في الوثيقة المؤرخة في 27 نيسان، والموقعة من المدير العام للأمن الوطني التركي، محمد أقطاش، أن تصوير عناصر الشرطة يرقى إلى مستوى انتهاك حقهم في الخصوصية ويمنعهم من أداء واجباتهم.

ثم توجه الوثيقة الضباط إلى منع المواطنين من استخدام هواتفهم المحمولة لتسجيل أو تصوير الشرطة أثناء التظاهرات، وتدعوهم إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية" إذا لزم الأمر.

ولم يصدر تأكيد رسمي للتعليمات الموجهة للشرطة، والتي أوردها أيضا العديد من وسائل الإعلام.

وفي هذا الصدد، قال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أمس الجمعة، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة وحشية الشرطة وتصل إلى مستوى "الاستبداد في أفضل حالاته".

وقال المتحدث باسم الحزب، فايق أوزتراك: "سيفعلون ما يريدون، ويتنمرون كما يحلو لهم. سوف يطؤون الناس وركبهم موضوعة على رؤوسهم، لكن الناس لن يتمكنوا من تصوير هذا بهواتفهم المحمولة".

وكان يشير إلى صورة يظهر فيها ضابط شرطة تركي يضع ركبته على ظهر أحد المتظاهرين، الذي كان منبطحا على وجهه على الأرض خلال مظاهرة في وقت مبكر من مايو، في مدينة أزمير.

وشبهت الصورة بتلك التي تظهر اعتقال جورج فلويد، الذي تسبب موته على يد شرطي في الولايات المتحدة العام الماضي، باحتجاجات واسعة وإدانات دولية.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-05-01
11:00 | 2021-05-01
10:30 | 2021-05-01
10:00 | 2021-05-01
09:30 | 2021-05-01
09:20 | 2021-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website