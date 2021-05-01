اختفاء 30 جنديًّا أفغانيًّا عقب هجوم طالبان على موقع عسكري

أفادت مصادر إعلام محلية باختفاء 30 جنديًّا على الأقل إثر هجوم لطالبان على موقع عسكري بولاية غزني في جنوب شرق أفغانستان.ونقل موقع قناة "طلوع نيوز" المحلي عن خالق داد أكبري، عضو المجلس المحلي في الولاية قوله إن هجومًا لطالبان على موقع للجيش الوطني في مدينة غزني في وقت متأخر الجمعة أدى لاشتباكات عنيفة بين الطرفين.وأوضح أكبري أن "الموقع العسكري سقط بيد طالبان"، لافتا إلى أن الاشتباكات ظلت مستمرة حتى صباح السبت.ولم تعلق حركة "طالبان" على الهجوم.