عربي-دولي

اختفاء 30 جنديًّا أفغانيًّا عقب هجوم طالبان على موقع عسكري

Lebanon 24
01-05-2021 | 23:01
A-
A+
Doc-P-818552-637554818113728367.jpeg
Doc-P-818552-637554818113728367.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر إعلام محلية باختفاء 30 جنديًّا على الأقل إثر هجوم لطالبان على موقع عسكري بولاية غزني في جنوب شرق أفغانستان.

ونقل موقع قناة "طلوع نيوز" المحلي عن خالق داد أكبري، عضو المجلس المحلي في الولاية قوله إن هجومًا لطالبان على موقع للجيش الوطني في مدينة غزني في وقت متأخر الجمعة أدى لاشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأوضح أكبري أن "الموقع العسكري سقط بيد طالبان"، لافتا إلى أن الاشتباكات ظلت مستمرة حتى صباح السبت.

ولم تعلق حركة "طالبان" على الهجوم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-05-01
11:00 | 2021-05-01
10:30 | 2021-05-01
10:00 | 2021-05-01
09:30 | 2021-05-01
09:20 | 2021-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website