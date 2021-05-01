اختفاء 30 جنديًّا أفغانيًّا عقب هجوم طالبان على موقع عسكري

23
o
بيروت
31
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اختفاء 30 جنديًّا أفغانيًّا عقب هجوم طالبان على موقع عسكري
Lebanon 24
01-05-2021
|
23:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر إعلام محلية باختفاء 30 جنديًّا على الأقل إثر هجوم لطالبان على موقع عسكري بولاية غزني في جنوب شرق أفغانستان.
ونقل موقع قناة "طلوع نيوز" المحلي عن خالق داد أكبري، عضو المجلس المحلي في الولاية قوله إن هجومًا لطالبان على موقع للجيش الوطني في مدينة غزني في وقت متأخر الجمعة أدى لاشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وأوضح أكبري أن "الموقع العسكري سقط بيد طالبان"، لافتا إلى أن الاشتباكات ظلت مستمرة حتى صباح السبت.
ولم تعلق حركة "طالبان" على الهجوم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
في وضح النهار.. مسلحون يسلبون "صرافاً" على طريق المطار (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار.. مسلحون يسلبون "صرافاً" على طريق المطار (فيديو)
14:00 | 2021-04-30
30/04/2021 02:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال ساقيها وطول قامتها كادا أن يوقعاها في المحظور
Lebanon 24
جمال ساقيها وطول قامتها كادا أن يوقعاها في المحظور
02:30 | 2021-05-01
01/05/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نشاط خطير.. دولة تسرق مليارات الدولارات عبر الانترنت
Lebanon 24
نشاط خطير.. دولة تسرق مليارات الدولارات عبر الانترنت
16:00 | 2021-04-30
30/04/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً إلى اللبنانيين.. تحذير من أعمال مخلة بالأمن
Lebanon 24
عاجل جداً إلى اللبنانيين.. تحذير من أعمال مخلة بالأمن
13:47 | 2021-04-30
30/04/2021 01:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:05 | 2021-04-30
30/04/2021 03:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2021-05-01
اعتقال أكثر من 20 شخصًا في مظاهرات عيد العمال في فرنسا
11:00 | 2021-05-01
"السد سينهض بإثيوبيا"... آبي أحمد يؤكد موعد "الملء الثاني"
10:30 | 2021-05-01
"سجن لمدة 5 سنوات".. أستراليا تمنع دخول مواطنيها القادمين من الهند
10:00 | 2021-05-01
أكبر عدد في تاريخ البلاد.. ماذا يعني الإقبال الكبير على الترشح لانتخابات الرئاسة السورية؟!
09:30 | 2021-05-01
وفاة العشرات داخل السجون العراقية... ما هو رد المسؤولين؟
09:20 | 2021-05-01
بعد قرابة 20 عاماً.. بدء الانسحاب الأميركي من أفغانستان
فيديو
بعد عامَيْن من رحلتها الأولى.. أكبر طائرة في العالم تحلّق للمرة الثانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد عامَيْن من رحلتها الأولى.. أكبر طائرة في العالم تحلّق للمرة الثانية! (فيديو)
02:00 | 2021-05-01
01/05/2021 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة "دير السلطان": رهبانٌ أثيوبيون حاولوا رفع علم بلادهم.. واحتجاجٌ قبطي!
Lebanon 24
أزمة "دير السلطان": رهبانٌ أثيوبيون حاولوا رفع علم بلادهم.. واحتجاجٌ قبطي!
01:00 | 2021-05-01
01/05/2021 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
08:00 | 2021-04-30
01/05/2021 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact