"سجن لمدة 5 سنوات".. أستراليا تمنع دخول مواطنيها القادمين من الهند

أكدت أستراليا أنها ستمنع مواطنيها الذين كانوا في الهند قبل 14 يوما من تاريخ اعتزامهم العودة للوطن من دخول البلاد، اعتبارا من يوم الاثنين.



وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، في بيان إن "القيود ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من الثالث من أيار، وإن خرق الحظر يترتب عليه عقوبات مدنية وؤ"، بحسب وكالة "رويترز".



وأضاف: "قلوبنا مع شعب الهند، وجاليتنا الهندية الأسترالية.. أصدقاء وعائلات الموجودين في أستراليا يواجهون خطرا شديدًا، وللأسف يصاب كثيرون بكوفيد -19، ويموت كثيرون منهم كل يوم".

وقال هانت إن الحكومة الأسترالية ستعيد النظر في القيود، في 15 أيار.



يأتي هذا القرار الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، في إطار إجراءات صارمة لمنع دخول المسافرين من ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع مواجهتها ارتفاعًا في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.



هذا وسجلت الهند، اليوم السبت، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز أكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة.