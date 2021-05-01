عربي-دولي

لاحتواء تفاقم الوباء.. العاصمة الهندية تمدد الإغلاق

Lebanon 24
01-05-2021 | 12:00
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مددت العاصمة الهندية، السبت، الإغلاق الذي تفرضه لاحتواء وباء "كوفيد 19" لمدة أسبوع، وفق ما أعلن رئيس وزراء المدينة، وسط تفاقم كبير في عدد الإصابات والوفيات.


وأفاد أرفيند كيجريوال على تويتر "تم تمديد الإغلاق في نيودلهي لمدة أسبوع". وكان من المفترض أن تنقضي مهلة الإغلاق الحالي، يوم الاثنين، لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل متسارع في المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون نسمة.

وتواجه الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، التي يقول علماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وفي رقم يشكل سابقة في العالم، أعلنت وزارة الصحة الهندية، السبت، تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا.

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.

ويعد الارتفاع في عدد الإصابات أكبر أزمة تشهدها الهند منذ تولى مودي منصبه في 2014.

ولم يتضح بعد، بحسب رويترز، كيف يمكن أن يؤثر أسلوب معالجته لهذه المشكلة عليه وعلى حزبه سياسيا، علما بأنه من المقرر إجراء الانتخابات العامة التالية عام 2024.
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