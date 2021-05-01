عربي-دولي

الجمعة المقبلة جولة جديدة لمفاوضات فيينا... هذا ما أعلنه مندوب روسيا

Lebanon 24
01-05-2021 | 14:00
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اختتمت في فيينا الجولة الثالثة من المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني، اليوم السبت، مع تقدم ثابت في المفاوضات، بحسب "العربية".

وقال مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف لـ"العربية"، "لا نتوقع اختراقا في المفاوضات النووية مع إيران قريبا".

كما أضاف "تحديد الجمعة المقبلة كموعد لجولة جديدة من المفاوضات"، مبيناً أن "كل المؤشرات تقودنا إلى توقع نتيجة نهائية ستكون ناجحة وخلال بضعة أسابيع".

وكانت كافة الأطراف المشاركة، أكدت سابقا أن الطريق أمام التوصل لاتفاق يعيد واشنطن وطهران إلى الاتفاقية المبرمة عام 2015، أمر يحتاج وقتا وصبرا، لما فيه من تفاصيل وتعقيدات لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات الأميركية التي يفوق عددها الـ 1600.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مساء أمس أن المفاوضات غير المباشرة بشأن عودة واشنطن وإيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي تقف "في منطقة غير واضحة المعالم" حتى الآن، ملمحا إلى صعوبات عدة رغم الجدية، وحسن نية كافة الأطراف، في التعاطي مع هذا الملف.

كذلك، وصف مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، المفاوضات بأنها مُرضية وإيجابية رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر.

وتتناغم تلك المواقف مع ما أكده أمس الوفد الإيراني من فيينا، بأن "هناك صعوبات لم توجد لها حلول بعد"، ما يشي بأن جولة رابعة ستعقد لاحقا أيضا.
المصدر: العربية
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