عربي-دولي

الفيضانات في اليمن تودي بحياة 13 شخصا بينهم طفلان

Lebanon 24
01-05-2021 | 14:30
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قال مسؤولون أمنيون، السبت، إن فيضانات اجتاحت أجزاء من اليمن وسط أمطار موسمية غزيرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، بينهم طفلان.

وقال المسؤولون إنه تم الإبلاغ عن سقوط قتلى في محافظات صنعاء وإب وشبوة والحديدة، حيث بدأ هطول الأمطار أواخر الشهر الماضي. تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بإحاطة وسائل الإعلام.


وأضافوا أن أمطارا غزيرة هطلت أيضا على محافظات عدن وتعز وحضرموت، حيث دمرت السيول المنازل والمركبات. تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ بعض السكان المحاصرين في سياراتهم.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمني، أصدر تصريحات في الأيام الأخيرة حذر فيها اليمنيين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول في المناطق المتضررة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. يمتد موسم الأمطار في اليمن من نيسان حتى آب.

وفي العام الماضي، خلفت الفيضانات في اليمن عشرات القتلى وأجبرت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.


وتنقسم أفقر دولة في العالم العربي، بين المتمردين الحوثيين في الشمال وحكومة معترف بها دوليا في الجنوب.

وكان الجانبان في حالة حرب منذ أن اجتاح المتمردون المدعومون من إيران معظم الشمال واستولوا على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، وأجبروا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على الذهاب للمنفى في السعودية.

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