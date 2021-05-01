الفيضانات في اليمن تودي بحياة 13 شخصا بينهم طفلان

قال مسؤولون أمنيون، السبت، إن فيضانات اجتاحت أجزاء من اليمن وسط أمطار موسمية غزيرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، بينهم طفلان.
وقال المسؤولون إنه تم الإبلاغ عن سقوط قتلى في محافظات صنعاء وإب وشبوة والحديدة، حيث بدأ هطول الأمطار أواخر الشهر الماضي. تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بإحاطة وسائل الإعلام.
وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمني، أصدر تصريحات في الأيام الأخيرة حذر فيها اليمنيين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول في المناطق المتضررة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. يمتد موسم الأمطار في اليمن من نيسان حتى آب.
وفي العام الماضي، خلفت الفيضانات في اليمن عشرات القتلى وأجبرت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.