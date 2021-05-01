استخدمت فيها قنابل حارقة.. مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في باريس

اندلعت مواجهات عنيفة، السبت، بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس بمناسبة اليوم العالمي للعمال.



واعتقلت الشرطة الفرنسية، عددا من المتظاهرين بعد مواجهات مع رجال الأمن، وكشف أن هناك إصابات في صفوف المحتجين.



وشارك الآلاف في تظاهرات باريس المخلدة ليوم العمال، رافقها تواجد أمني مكثف.

وألقى المتظاهرون قنابل حارقة على قوات الشرطة، بينما استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم.



وانضم الطلاب إلى هذه التظاهرات العمالية التي جابت شوارع العاصمة الفرنسية، بينما عززت الداخلية رجال الشرطة بتعزيزات أمنية كبيرة.



ووصفت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية الوضع في العاصمة باريس بـ"المتوتر" وقالت إن التظاهرات التي دعت إليها فعليات نقابية فرنسية تحولت إلى مشادات بين المحتجين ورجال الشرطة.

وقالت إن "الشرطة تدخلت لتوها في بوليفارد فولتير، بينما ينتشر حاليا أكثر من 5 آلاف شرطي ودركي للإشراف على التظاهرات اليوم".



يذكر أن التظاهرات لم تتوقف عند باريس العاصمة فحسب، بل إن نقابات محلية وأخرى وطنية، نظمت مسيرات في كبريات المدن وعلى رأسها مرسيليا ونانت.وخرج نحو 3500 متظاهر في مرسيليا، و3700 آخر في نانت وفق "بي أف أم".