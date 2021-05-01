عربي-دولي

الأردن: لن نسير رحلات العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان

Lebanon 24
01-05-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-818599-637554920061924259.jpeg
Doc-P-818599-637554920061924259.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت شركات الحج والعمرة في الأردن أنها لن تسير رحلات العمرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الحالي.

وقال الناطق باسم الشركات، كمال أبو ذياب، في تصريح لقناة "المملكة" المحلية، إن 208 شركات لن تسير رحلات لأداء العمرة، خلال العشر الأواخر من رمضان، رغم أن "هذا الشهر مفضل ومحبب للأردنيين".


وأوضح أبو ذياب أنه "لم يسجل أي عدد يمكن ذكره من الأردنيين العازمين التوجه لأداء العمرة، على الرغم من أن شهر رمضان والعشر الأواخر من رمضان بالذات تعتبر موسماً مفضلاً لدى الأردنيين".

وبشأن استقبال السعودية للمعتمرين من الخارج بداية من شباط الماضي ضمن اشتراطات صحية، قال أبو ذياب "رغم تفهمنا الكامل لهذه الاشتراطات لمنع انتشار الفيروس، ولكنها تسببت بعزوف كامل وعدم قدرة المواطنين الأردنيين للتوجه لتأدية مناسك العمرة".

وحول الخسائر المترتبة من هذا القرار، أشار أبو ذياب إلى أنه "من المتوقع العودة للعمل في الربع الأول من عام 2022، مما يستدعي تحرك الحكومة من خلال وزارتي السياحة والأوقاف لإنقاذ هذا القطاع وتلافي انهياره وإغلاق الشركات وتسريح موظفيها".

هذا ووضعت السلطات السعودية شروطا على القادمين من خارجها لأداء العمرة قبل بداية شهر رمضان، وهي تلقي المعتمر لجرعتين من اللقاح الواقي من الفيروس أو مرور 14 يوما على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2021-05-02
03:00 | 2021-05-02
02:15 | 2021-05-02
02:00 | 2021-05-02
01:30 | 2021-05-02
01:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website