الأردن: لن نسير رحلات العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان

أعلنت شركات الحج والعمرة في الأردن أنها لن تسير رحلات العمرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الحالي.
وقال الناطق باسم الشركات، كمال أبو ذياب، في تصريح لقناة "المملكة" المحلية، إن 208 شركات لن تسير رحلات لأداء العمرة، خلال العشر الأواخر من رمضان، رغم أن "هذا الشهر مفضل ومحبب للأردنيين".
وبشأن استقبال السعودية للمعتمرين من الخارج بداية من شباط الماضي ضمن اشتراطات صحية، قال أبو ذياب "رغم تفهمنا الكامل لهذه الاشتراطات لمنع انتشار الفيروس، ولكنها تسببت بعزوف كامل وعدم قدرة المواطنين الأردنيين للتوجه لتأدية مناسك العمرة".