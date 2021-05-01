الأردن: لن نسير رحلات العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان

أعلنت شركات الحج والعمرة في الأردن أنها لن تسير رحلات العمرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الحالي.



وقال الناطق باسم الشركات، كمال أبو ذياب، في تصريح لقناة "المملكة" المحلية، إن 208 شركات لن تسير رحلات لأداء العمرة، خلال العشر الأواخر من رمضان، رغم أن "هذا الشهر مفضل ومحبب للأردنيين".



وأوضح أبو ذياب أنه "لم يسجل أي عدد يمكن ذكره من الأردنيين العازمين التوجه لأداء العمرة، على الرغم من أن شهر رمضان والعشر الأواخر من رمضان بالذات تعتبر موسماً مفضلاً لدى الأردنيين".

وبشأن استقبال السعودية للمعتمرين من الخارج بداية من شباط الماضي ضمن اشتراطات صحية، قال أبو ذياب "رغم تفهمنا الكامل لهذه الاشتراطات لمنع انتشار الفيروس، ولكنها تسببت بعزوف كامل وعدم قدرة المواطنين الأردنيين للتوجه لتأدية مناسك العمرة".



وحول الخسائر المترتبة من هذا القرار، أشار أبو ذياب إلى أنه "من المتوقع العودة للعمل في الربع الأول من عام 2022، مما يستدعي تحرك الحكومة من خلال وزارتي السياحة والأوقاف لإنقاذ هذا القطاع وتلافي انهياره وإغلاق الشركات وتسريح موظفيها".هذا ووضعت السلطات السعودية شروطا على القادمين من خارجها لأداء العمرة قبل بداية شهر رمضان، وهي تلقي المعتمر لجرعتين من اللقاح الواقي من الفيروس أو مرور 14 يوما على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.