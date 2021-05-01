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© Lebanon24
عربي-دولي
الشرطة الفنلندية توقف 50 شخصاً... هذا جرمهم
Lebanon 24
01-05-2021
|
17:18
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اعتقل خمسون شخصا اليوم، خلال تظاهرة في هلسنكي احتجاجاً على التدابير التي اتخذتها الحكومة الفنلندية لمكافحة فيروس كورونا، كما اعلنت الشرطة على "تويتر".
وقامت قوات الأمن بتفريق التظاهرة التي ضمت نحو 300 شخص في وسط هلسنكي، بدون وقوع حوادث.
وفيما يحظر تجمع أكثر من ستة أشخاص في هلسنكي بسبب الوباء، تم توقيف خمسين شخصا لرفضهم الانصياع لأوامر السلطات وستفرض عليهم غرامة.
وتسجل فنلندا التي تعد 5,5 ملايين نسمة أدنى أرقام كوفيد-19 في اوروبا.
وبعد ارتفاع للحالات اعقبها قيود جديدة كاقفال المطاعم، تراجعت الإصابات بشكل كبير في نيسان، ما حمل الحكومة على اعلان تخفيف تدريجي للإجراءات.
وفي السويد تظاهر 500 إلى 600 شخص في شوارع ستوكهولم مطالبين بـ"الحرية والحقيقة".
وخلافا للتدابير المفروضة في دول أوروبية اخرى، انتهجت السويد في البداية استراتيجية تقوم أساسا على توصيات بدون عزل أو قيود.
لكنها شددت التدابير منذ تشرين الثاني بسبب موجة ثانية قوية مع قيود على التجمعات في الأماكن العامة وارتياد المطاعم. وبات على المقاهي والحانات والمطاعم الاغلاق في الساعة 20,30.
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