رعب في أفغانستان والنساء خائفات: نخشى عودة "طالبان" إلى السلطة

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً جديداً أشارت فيه إلى أن النساء الأفغانيات يُعربن عن مخاوفهنّ من استعادة جماعة "طالبان" السلطة في أفغانستان، وذلك بعد انسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 أيلول المقبل.وخلال السنوات الأخيرة، كانت النساء الأفغانيات قد حظين بحرية نسبية، لكن المستقبل بالنسبة لهنّ غير واضح، خصوصاً إن "طالبان" معروفة بضربها لحرية النساء وحقوقهنّ.وتقول محبوبة سراج، وهي ناشطة في ملف حقوق المرأة، والمديرة التنفيذية لجمعية "تنمية مهارات المرأة الأفغانية"، إن النساء يراقبن عن كثب مفاوضات السلام المتعثرة بين "طالبان" والحكومة الأفغانية، بشأن مستقبل البلاد بعد الانسحاب الأمريكي.ولفتت سراج إلى أن "النساء يرغبن في ضمانات مكتوبة من طالبان بأنها لن تضرب المكاسب التي حققنها خلال السنوات الـ20 الماضية، كما إنهنّ يردن أيضاً من المجتمع الدولي أن يلزم الجماعة على تنفيذ التزاماتها"، وتضيف: "لست محبطة لأن الأمريكيين يغادرون أفغانستان. حان الوقت لعودتهم إلى ديارهم"، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".