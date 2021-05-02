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البابا تواضروس يطالب بحل عادل لأزمة نهر النيل

Lebanon 24
02-05-2021 | 07:00
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طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإيجاد حل "عادل" لأزمة نهر النيل وسد النهضة.

وجاءت تصريحات البابا تواضروس، خلال عظته بقداس عيد القيامة في مقر الكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية، ونقلها موقع "مصراوي".

السودان يتحدث عن "حل مرض للجميع" في ملف "سد النهضة"
وقال البابا: "مصر أعطت للنيل الحياة والعراقة، والكنيسة القبطية ككنيسة وطنية للدولة المصرية تدعم مصر في سعيها لإيجاد حل عادل لصالح المصريين والسودانيين".

وتابع بقوله: "أود أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليوناني هيرودوت: مصر هبة النيل"، مضيفا: "في الواقع يا أحبائي إن مصر أعطت للنيل الحياة... أعطته معنى، منحته العراقة التي اكتسبها من حضارة المصريين، لم يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر والمصريون".

وواصل البابا تواضروس: "نقف ككنيسة قبطية أرثوذكسية وطنية مع الدولة، ونثمن دور القيادة السياسية في مساعيها لإيجاد حل شامل وعادل لمشكلة المياه، يضمن حق الشعب المصري وأشقائه الشعب السوداني في الحياة التي وهبها الله- واهب الحياة".

يذكر أن آخر جولة من المفاوضات التي عقدت أخيرا في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، حول "سد النهضة" فشلت في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
المصدر: سبوتنيك
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