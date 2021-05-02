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رمضان هذا العام 30 يوما.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-05-2021 | 13:41
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أكد الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية إن رمضان هذا العام سيكون كاملا، 30 يوما.

وبحسب موقع "سبق" السعودي، أكد الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء أن شهر رمضان سيكون كاملا 30 يوما، وذلك لغروب الهلال قبل غروب الشمس بـ13 دقيقة، وولادته عقب غروبها وتحديدا في الساعة 9.59 مساء.

وشرح عضو هيئة كبار العلماء بقوله: "رمضان هذا العام ثبت دخوله شرعاً يوم الثلاثاء 13 نيسان"، مؤكدا أنه سيكون كاملا لأن ولادة شهر شوال ستكون في مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان الساعة 9.59 دقيقة، لافتا إلى أن شمس هذا اليوم تغرب بعد غروب القمر الساعة 6.51 دقيقة، ويغرب القمر قبلها وبالتحديد الساعة 6.38.

وقال: "ليلة الأربعاء هي ليلة آخر يوم من رمضان، ويوم الأربعاء هو اليوم  الثلاثين المكمل لرمضان فيكون يوم الخميس 13 آيار، هو أول يوم من أيام شهر شوال وهو يوم عيد الفطر.

وبخصوص بيان المحكمة عن ترائي الهلال يوم 29 رمضان، قال المنيع: "صدور بيان من المحكمة العليا بتحري رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء إعذار لمن لم يؤمن بالحساب الفلكي، وإلا فلن يرى الهلال للأسباب التي شرحناها".
المصدر: سبوتنيك
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