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ظريف يعتذر لخامنئي... ماذا قال؟

Lebanon 24
02-05-2021 | 14:16
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اعتذر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، وذلك بعد أسبوع من تسريب صوتي تحدّث فيه عن دور واسع للميدان العسكري على حساب الدبلوماسية.

وقال ظريف عبر إنستغرام "أنا آسف جداً لأن بعض الآراء الشخصية، التي تم التعبير عنها فقط من أجل النقل الصادق للتجارب وبدون نية النشر، تم نشرها سراً واستغلالها بشكل انتقائي واستخدامها كمصدر للعداء من قبل السيئين في البلد".

وكان المرشد الإيراني انتقد، الأحد، تصريحات ظريف المسربة، وقال إن بعضها يشكّل "خطأ كبيراً".
المصدر: الشرق
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