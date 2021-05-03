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9 موظفين حكوميين طردوا.. رفضوا التطعيم ضد كورونا!

Lebanon 24
03-05-2021 | 05:00
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ذكرت هيئة الجمارك النيوزيلندية انه تم طرد 9 من موظفي الحدود بسبب رفضهم الحصول على لقاح كورونا، في وقت طلبت فيه البلاد بتلقيح جميع موظفي الحدود "في الخطوط الأمامية" بحلول نهاية نيسان الماضي.

 

وفي شباط الماضي قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن الحكومة لن تجعل اللقاح إلزاميا لموظفي الخطوط الأمامية، وأولئك الذين رفضوا اللقاح سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى.

 

من جهتها، قالت جاسيندا فونيل نائبة الرئيس التنفيذي للجمارك لشؤون الأفراد إنه "لا يمكن العثور على عمل آخر للموظفين الذين كانوا يعملون بالحدود البحرية".

 

وأضافت "نأسف لأن هؤلاء الأفراد اضطروا إلى ترك العمل، ونفهم مدى صعوبة هذا الوضع بالنسبة لهم".

 

وأكدت أن حوالي 95٪ من موظفي الخطوط الأمامية في الجمارك الذين طلب منهم التطعيم قد تلقوا جرعتهم الأولى، وتلقى 85٪ الجرعة الثانية من اللقاح.

 

وأشارت إلى أن إدارة الجمارك كانت تناقش الخيارات المتاحة أمام الموظفين المفصولين منذ مارس الماضي، وأخبرتهم أن "خيارات إعادة التوظيف كانت محدودة للغاية بسبب عدم وجود وظائف جمركية أخرى"، كما قالت إن الهيئة بحثت أيضا إمكانية إيجاد فرص عمل بمجالات أخرى لهم.

 

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه في نيسان الماضي هدد الجيش أفرادا بقوات الدفاع النيوزيلندية بفصلهم في حال رفض الحصول على لقاح كورونا.

 

وعبرت نقابات عمالية في نيوزيلندا عن رفضها للتطعيم الإجباري وعن تضامنها مع الموظفين المفصولين، وطالبت بعدم التمييز ضد الذين يختارون عدم التطعيم، ودعت إلى إعادة المفصولين إلى عملهم، وإلى حماية حقوقهم الوظيفية.

 

المصدر: الحرة
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