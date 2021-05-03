أسلحة غربية... هذا ما ضبطته السلطات السورية في حمص

ضبطت السلطات السورية كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين في ريف حمص الشمالي.وبحسب وكالة "سانا"، عثرت الجهات المختصة خلال متابعتها لعمليات تمشيط وتنظيف الريف الشمالي من مخلفات التنظيمات الإرهابية على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع.وشملت الأسلحة 188 بندقية آلية متنوعة و7 رشاشات متوسطة و114 صندوق ذخيرة 12.5 و18 صندوق ذخيرة 14.5 و148 قذيفة بي 9 و101 قذيفة هاون و60 حشوة دافعة و4 صناديق صمامات قذائف هاون.