أميركا.. شخص حاول اقتحام حاجز مبنى الاستخبارات في فرجينيا

أفادت وسائل إعلام أميركية، ليل الاثنين، أن شخصاً حاول اقتحام حاجز مبنى وكالة الاستخبارات الأميركية CIA في فرجينيا.



وذكرت قناة "العربية" إن الموقف تحت السيطرة في المبنى، وإن الأمن لم يطلق الرصاص على الشخص الذي حاول الدخول من دون تصريح أمني.