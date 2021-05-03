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عربي-دولي
بايدن يتراجع أمام الانتقاد ويسمح بدخول أكثر من 62 ألف لاجئ
Lebanon 24
03-05-2021
|
16:55
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أنه سيرفع عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 62500، بعد أن كان الحد الأقصى الذي فرضه سلفه دونالد ترامب يبلغ 15 ألفا.
ويأتي هذا التغيير بعد انتقادات شديدة تعرض لها بايدن من جانب حلفائه بسبب قراره السابق الإبقاء على القيود التي وُضعت في عهد ترامب.
وقال بايدن في بيان إن الحد الأقصى البالغ 15 ألف شخص "لم يعكس قيم أميركا بوصفها دولة ترحب باللاجئين وتدعمهم".
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