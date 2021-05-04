فيديو يبكي القلوب.. هندية تنفخ الأكسجين بفم أمها المصابة بكورونا وهذه كانت النهاية

انتشر خلال الساعات الماضية فيدية يظهر امرأة هندية يائسة، وهي تقوم بعملية انعاش فموي، تنفخ خلالها الأكسجين من فمها الى فم والدتها النزيلة في مستشفى بولاية Uttar Pradesh الشمالية، وهو مكتظ بالمصابين في الهند من موجة "كورونية" ثانية تجتاح البلاد منذ 13 يوما، وفيها ارتفع عدد القتلى الى 222.383 وزاد عدد المصابين بالمستجد عن 20 مليونا.



وتظهر الابنة الثلاثينية العمر، وقد خاطرت بحياتها لانقاذ والدتها، والى جانبها شقيقة لها كانت معها في زيارة الأم الملقاة على نقالة بلا حراك، مع علم الابنة أن العدوى ستنتقل اليها بمجرد اقترابها من فم والدتها، إشارة إلى أنّ الأم لفظت آخر أنفاسها على النقالة وفارقت الحياة على مرأى من ابنتيها.

يأتي هذا فيما تعيش الهند، الثانية عالميا بعدد الاصابات والثالثة بالوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، أسوأ موجة ثانية "كورونية" في العالم، برغم أن المحللين يحذرون من أن العدد الحقيقي للاصابات من المحتمل أن يزيد ليصل إلى 10 أضعاف، بسبب انخفاض الأكسجين وانهيار النظام الصحي.