مشهد غير مألوف... رئيسة حزب عربي ترتدي سترة واقية من الرصاص وخوذة! (فيديو)

شهدت أشغال الجلسة العامة لمجلس النواب التونسي اليوم الثلاثاء موقفا غير معتاد من طرف أحد النواب، أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاجئ النواب بدخول رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي عرفت بسلوكها المتشنج في البرلمان مع أعضاء كل الكتل السياسية، للجلسة وهي ترتدي سترة واقية من الرصاص، وخوذة دراجة نارية.
رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، #عبير_موسي تدخل البرلمان مرتدية خوذة وسترة واقية من الرصاص، تنديدا بحرمانها من المرافقة الأمنية داخل مجلس النواب#تونس #السياق pic.twitter.com/qu4TEQjTpm
— السياق (@alsyaaq) May 4, 2021