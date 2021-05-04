عربي-دولي

الكاظمي يبحث مع منسق البيت الأبيض انسحاب "القوات المقاتلة" من العراق

Lebanon 24
04-05-2021 | 14:30
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بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع وفد أميركي، انسحاب "القوات الأميركية المقاتلة" من العراق، والمساعدة في توفير الدعم الأميركي لتأهيل بعض المؤسسات الصحية.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن الكاظمي استقبل منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هد، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول.

وبحث اللقاء، التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق، وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.

كذلك، بحث اللقاء العراقي - الأميركي، التعاون في المجال الصحي ومكافحة الجائحة، والمساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق.
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