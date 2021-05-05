عربي-دولي

للعاملين في قطر والإمارات.. هذا موعد إجازة عيد الفطر بالأيام

Lebanon 24
05-05-2021 | 00:30
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أعلنت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، عن تاريخ إجازة عيد الفطر.

وقال الديوان الأميري في قطر، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن عطلة العيد تبدأ اعتبارا من يوم الأحد 27 رمضان، الموافق 9 أيار، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 أيار.

وأضاف البيان: "على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 19 أيار 2021".

كما تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات اعتبارا من 29 رمضان، أي 11 أيار، وتستمر حتى 3 شوال، وبما يوافقه من التاريخ الميلادي بعد رؤية هلال العيد.

وجاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس الثلاثاء، بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للإمارات.
المصدر: وكالات
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