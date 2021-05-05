25
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
للعاملين في قطر والإمارات.. هذا موعد إجازة عيد الفطر بالأيام
Lebanon 24
05-05-2021
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، عن تاريخ إجازة عيد الفطر.
وقال الديوان الأميري في قطر، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن عطلة العيد تبدأ اعتبارا من يوم الأحد 27 رمضان، الموافق 9 أيار، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 أيار.
وأضاف البيان: "على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 19 أيار 2021".
كما تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات اعتبارا من 29 رمضان، أي 11 أيار، وتستمر حتى 3 شوال، وبما يوافقه من التاريخ الميلادي بعد رؤية هلال العيد.
وجاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس الثلاثاء، بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للإمارات.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
14:05 | 2021-05-04
04/05/2021 02:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال والدة ناصيف زيتون الأوروبي يُحدث ضجة على مواقع التواصل.. تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
جمال والدة ناصيف زيتون الأوروبي يُحدث ضجة على مواقع التواصل.. تعرفوا إليها (صورة)
03:30 | 2021-05-04
04/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حالة واحدة ستؤدي إلى انقطاع الكهرباء بالكامل
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حالة واحدة ستؤدي إلى انقطاع الكهرباء بالكامل
14:53 | 2021-05-04
04/05/2021 02:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام عن طيران الشرق الأوسط.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
بيان هام عن طيران الشرق الأوسط.. اليكم التفاصيل
07:13 | 2021-05-04
04/05/2021 07:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة إدارية بالاقفال بمناسبة عيدي الفطر والمقاومة والتحرير
Lebanon 24
مذكرة إدارية بالاقفال بمناسبة عيدي الفطر والمقاومة والتحرير
12:26 | 2021-05-04
04/05/2021 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2021-05-05
ترامب يطلق منصة جديدة للتواصل مع متابعيه
02:00 | 2021-05-05
بلد عربي على موعد مع موجة حارة شديدة.. وهيئة الأرصاد تحذر
01:30 | 2021-05-05
في أول تصريح منذ سنوات.. قائد "كتائب القسام" يتوعد إسرائيل بدفع "ثمن غال"
01:00 | 2021-05-05
المشاهد الأولى من مواقع الانفجارات في اللاذقية وطرطوس جراء الهجوم الإسرائيلي (فيديو وصور)
00:00 | 2021-05-05
جرعة ثالثة من لقاحات كورونا في هذا البلد
23:30 | 2021-05-04
بايدن وجيل في منزل رئيس أميركي أسبق.. شاهدوا الصورة التي نشرها البيت الأبيض
فيديو
ضربة إسرائيلية استهدفت ليلا مواقع في اللاذقية وحماة.. وأوقعت قتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية استهدفت ليلا مواقع في اللاذقية وحماة.. وأوقعت قتلى وجرحى (فيديو)
23:08 | 2021-05-04
05/05/2021 09:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)
Lebanon 24
كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)
10:51 | 2021-05-04
05/05/2021 09:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب هذا المشهد.. حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهدة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب هذا المشهد.. حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهدة (فيديو)
08:00 | 2021-05-04
05/05/2021 09:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact