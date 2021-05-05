اللقاء السعودي-السوري.. هكذا علّقت الخارحية الأميركية

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الوزارة على علم بالتقارير التي تحدثت عن محادثات سورية سعودية جارية لإعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة السورية".

وقال المسؤول نفسه لقناة "الحرة": "أحيلكم إلى الحكومة السعودية للتعليق على ذلك"، قبل أن يضيف "نؤمن بأن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام يمكن تحقيقه فقط من خلال عملية سياسية تمثل إرادة كل السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد".

وكانت صحيفة "رأي اليوم" نقلت عن مصادر سورية أن وفدا سعوديا يرأسه رئيس جهاز المخابرات التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، واتفق الطرفان على إعادة العلاقات كافة بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن وفدا برئاسة رئيس جهاز المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان زار العاصمة السورية الاثنين، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، ونائب الرئيس للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك.