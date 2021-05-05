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نتنياهو يعيد كتاب التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي بعد فشله بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
05-05-2021 | 05:30
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أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل منتصف الليل من مساء أمس الثلاثاء، كتاب "تكليف تشكيل الحكومة" إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين.

وجاء ذلك بعد أن أبلغ نتنياهو الرئيس بأنّه فشل في انجاز المهمة التي كان قد أسندها إليه قبل 28 يوماً، وأنه عجز عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسته، حيث أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو ألقى باللوم على رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، متهما إياه بـ"عدم الالتزام بتأليف حكومة يمين"، وقال "الليكود": "بسبب رفض بينيت الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذي كان سيؤدي بالتأكيد إلى تشكيل حكومة مع إضافة أعضاء كنيست آخرين، أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التفويض إلى الرئيس".


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأنّ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين "سيشرع صباح اليوم في اجراء اتصالات مع ممثلي الكتل البرلمانية، بهدف التشاور معهم والاستماع الى مواقفهم".

وأكدت "مكان" أنّ نتنياهو لم يطلب من رفلين تمديد الفترة الزمنية لإتمام هذه المهمة، علما بأن القانون يعطي  رفلين صلاحية إطالة هذه الفترة بـ14 يوماً آخر.

وأشارت "مكان" إلى أنّ "هناك احتمالين أمام رفلين، أولهما تكليف شخصية برلمانية أخرى بتشكيل الحكومة المقبلة، والآخر نقل صلاحية اختيار شخصية برلمانية لهذه المهمة إلى الكنيست". 

المصدر: روسيا اليوم
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