نتنياهو يعيد كتاب التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي بعد فشله بتشكيل الحكومة

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل منتصف الليل من مساء أمس الثلاثاء، كتاب "تكليف تشكيل الحكومة" إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين.
وجاء ذلك بعد أن أبلغ نتنياهو الرئيس بأنّه فشل في انجاز المهمة التي كان قد أسندها إليه قبل 28 يوماً، وأنه عجز عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسته، حيث أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو ألقى باللوم على رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، متهما إياه بـ"عدم الالتزام بتأليف حكومة يمين"، وقال "الليكود": "بسبب رفض بينيت الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذي كان سيؤدي بالتأكيد إلى تشكيل حكومة مع إضافة أعضاء كنيست آخرين، أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التفويض إلى الرئيس".