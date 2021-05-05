عربي-دولي

إصابتان بكورونا "تقتحمان" اجتماع مجموعة السبع.

Lebanon 24
05-05-2021 | 07:00
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كشفت مصادر لشبكة سكاي نيوز، الأربعاء، عن ظهور إصابتين بفيروس كورونا في صفوف أعضاء الوفد الهندي المشارك باجتماعات  مجموعة الدول الصناعية السبع في لندن.


وقالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إن جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا انفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19.

وخضع الوفد الهندي المشارك في الاجتماعات، التي تستضيفها المملكة المتحدة هذا الأسبوع، إلى عزل ذاتي فور ظهور النتيجتين الإيجابيتين.

ورغم أنها ليست عضوا في مجموعة السبع، فقد تمت دعوة الهند لحضور أول اجتماع شخصي ومباشر لوزراء خارجية المجموعة منذ أكثر من عامين في العاصمة البريطانية هذا الأسبوع.


وحسب ما أوردت "سكاي نيوز" فقد وصف الاجتماع بأنه "محادثات آمنة" قبل قمة مجموعة السبع الكاملة في يونيو في كورنوال.

وعلى هامش الاجتماعات، التقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الثلاثاء، حيث وقعا اتفاقية هجرة جديدة بين بريطانيا والهند.


وأفادت سكاي نيوز أن اختبار جايشانكار بشأن فيروس كورونا جاء سلبيا، وبالتي فإن باتيل لن تقوم بعزل نفسها.

وكتب جايشانكار على تويتر صباح الأربعاء يقول "علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها بـكوفيد-19... وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين قررت المشاركة عن بعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك".

وذكرت "سكاي نيوز" أن هذا سيكون الحال أيضا خلال اجتماعات G7 اليوم الأربعاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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