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فيديو ينشر للمرة الأولى.. زيارة سليماني إلى كردستان العراق وهكذا التقى ببارزاني عام 2000

Lebanon 24
05-05-2021 | 14:30
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أظهر مقطع فيديو ينشر للمرة الأولى زيارة قائد فيلق القدس السابق، الإيراني قاسم سليماني، إلى كردستان العراق، ولقائه بالرئيس مسعود بارزاني عام 2000.
المصدر: روسيا اليوم
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قاسم سليماني

العراق

كردستان

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