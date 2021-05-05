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عربي-دولي
فيديو ينشر للمرة الأولى.. زيارة سليماني إلى كردستان العراق وهكذا التقى ببارزاني عام 2000
Lebanon 24
05-05-2021
|
14:30
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أظهر مقطع فيديو ينشر للمرة الأولى زيارة قائد فيلق القدس السابق، الإيراني قاسم سليماني، إلى كردستان العراق، ولقائه بالرئيس مسعود بارزاني عام 2000.
المصدر:
روسيا اليوم
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قاسم سليماني
العراق
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