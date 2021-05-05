عربي-دولي

صحافي يعلن عبر تسجيل مصور اختطافه لدى "القاعدة"

Lebanon 24
05-05-2021 | 07:07
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ظهر صحافي فرنسي يدعى أوليفييه دوبوا ويعمل مع وسائل إعلام عدة في تسجيل فيديو مجهول المصدر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مؤكداً أنه مخطوف لدى تنظيم القاعدة في مالي.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" "اختفاء" أوليفييه دوبوا المتعاون مع وسائل إعلام مثل مجلة "لوبوان أفريك" وصحيفة "ليبراسيون".

وفي مقطع فيديو قصير مدته قرابة 20 ثانية، قال دوبوا إنه خطف في 8 نيسان في منطقة غاو لدى جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التحالف المتطرف الرئيسي في منطقة الساحل.

وبدا في الفيديو جالسا على الأرض فوق قطعة قماش خضراء داخل خيمة على ما يبدو، وناشد عائلته وأصدقاءه والسلطات الفرنسية "بذل كل ما في وسعهم للإفراج عني".

وكان الصحافي يرتدي زيا تقليديا زهريا ولحيته مشذبة بعناية ويتحدث بصوت حازم محدقا في الكاميرا، لكن حركات أصابعه وساقه تعكس شيئا من التوتر.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية للوكالة نفسها: "نؤكد اختفاء السيد أوليفييه دوبوا في مالي. نحن على اتصال مع أسرته ومع السلطات المالية كذلك. ونجري عمليات التحقق الفنية المعتادة".

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