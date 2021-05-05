عدوان إسرائيلي على القنيطرة

هاجمت مروحية إسرائيلية إحدى نقاط تابعة لقوات النظام السوري على الحدود بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن مروحية إسرائيلية قامت باستهداف إحدى نقاط قوات الأسد شمال مدينة القنيطرة، مشيرة إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات".