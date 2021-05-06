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ضربة ثانية في أقل من 24 ساعة.. هجوم إسرائيلي على نقطة للجيش السوري بريف القنيطرة

Lebanon 24
06-05-2021 | 07:45
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هاجمت مروحية إسرائيلية ليلا إحدى نقاط الجيش السوري على تخوم المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي، بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

 

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن مروحية إسرائيلية قامت باستهداف إحدى نقاط الجيش السوري شمال مدينة القنيطرة.

 

وأضاف المصدر أن العدوان تم من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، في المنطقة الواقعة بين بلدتي مسعدة وبقعاتا المحتلتين، مؤكدا أن "الأضرار اقتصرت على خسائر مادية".

 

والمنطقة العازلة في الجولان السوري، تقع بين خطي (ألفا) و(برافو) الأممين الفاصلين، وفق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية.

 

وفي وقت سابق، فجر أمس الأربعاء، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة جوية من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

 

وأشار مصدر عسكري سوري إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.

 

المصدر: سبوتنيك
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