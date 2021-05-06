عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يعلن تعيين مبعوث خاص للحرية الدينية

Lebanon 24
06-05-2021 | 01:00
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أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تعيينها مبعوثا خاصا "لتعزيز حرية الدين والمعتقد" التي "تتم مهاجمتها في كثير من أنحاء العالم"، وهو تعيين طالب به اليمين في البرلمان الأوروبي.

وأنشأ هذا المنصب، عام 2016، رئيس المفوضية السابق، جان كلود يونكر، لكن خليفته، أورسولا فون دير لايين، لم تقم بتجديد العمل به في العام 2019.

والمبعوث الخاص الذي تم تعيينه هو القبرصي، كريستوس ستيليانيدس، البالغ من العمر 62 عاما، وهو كان المفوض الأوروبي السابق للمساعدات الإنسانية وعضو سابق بالبرلمان الأوروبي (يمين مؤيد لأوروبا). وهو "مرتبط" بنائب رئيس المفوضية المسؤول عن "الترويج لطريقة الحياة الأوروبية"، مارغريتيس شيناس.

وقال شيناس في تغريدة "إن حرية الدين أو المعتقد تتعرض للهجوم في أجزاء كثيرة من العالم". وأضاف أن هذا التعيين "يظهر أننا مصممون على حماية حقوق جميع الأديان والمعتقدات".

وكان حوالي خمسين عضوا في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى الحزب الشعبي الأوروبي، وحزب فيديسز بزعامة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ومن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، قد دعوا في أكتوبر الماضي لإعادة إحياء هذا المنصب "بأسرع ما يمكن".

وبحسب بيان للمفوضية، الأربعاء، فإن دور المبعوث الخاص هو "إقامة حوار مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى في البلدان" التي يُمارَس فيها تمييز، والعمل على تشجيع الحوار بين الأديان واتخاذ إجراءات "تهدف إلى القضاء على التطرف ومنع التطرف الديني في البلدان الأخرى".

كما أن عليه العمل على "تعزيز التنوع الديني والتسامح من خلال البرامج التعليمية".
المصدر: الحرة
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