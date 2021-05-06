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عربي-دولي
كورونا في الهند.. رقم قياسي جديد بعدد الوفيات
Lebanon 24
06-05-2021
|
07:30
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سجلت الهند عددا قياسيا جديدا من الوفيات بكورونا بلغ حوالى أربعة آلاف ومن الإصابات الجديدة بلغ 412 ألفا خلال 24 ساعة، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.
وتكشف أرقام وزارة الصحة أن عدد الوفيات بلغ 3980 حالة وعدد الإصابات وصل إلى 412 ألفا و262 في الساعات الـ24 الأخيرة. وبذلك ترتفع الحصيلة النهائية للوباء في الهند إلى 230 ألفا و168 وفاة بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 21,1 مليونا في الهند منذ بداية وباء كوفيد-19.
وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إن الهند سجلت 46 بالمئة من الإصابات العالمية الجديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي إلى جانب ربع الوفيات.
وأدى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الهند، والتي تشمل السلالة الهندية الشديدة العدوى، إلى امتلاء أسرة المستشفيات عن آخرها ونفاد الأوكسجين وزيادة تدفق الجثث على المشارح والمحارق. وتوفي الكثيرون في سيارات الإسعاف ومرائب السيارات وهم ينتظرون سريرا شاغرا في مستشفى أو اسطوانة أوكسجين.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الأوبئة إن 5.7 مليون حالة إصابة سُجلت على مستوى العالم الأسبوع الماضي وأكثر من 93 ألف وفاة. وسجلت الهند وحدها 2.6 مليون حالة إصابة جديدة بزيادة بنسبة 20 بالمئة عن الأسبوع السابق، و23231 وفاة.
المصدر: الحرة
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