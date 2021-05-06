عربي-دولي

مجموعة السبع تتخذ قرارا مهما يمس أسعار لقاحات كورونا

Lebanon 24
06-05-2021 | 02:00
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تعهد وزراء خارجية مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى في العالم، أمس الأربعاء، بالعمل مع القطاع الصناعي لتوسيع نطاق إنتاج لقاحات للوقاية من كوفيد-19 تكون أسعارها في المتناول.

غير أن وزراء الخارجية لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إعفاء من حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية.

وقالوا في بيان مشترك بعد اجتماع في لندن "نلتزم بالعمل مع القطاع الصناعي لتسهيل توسيع نطاق تصنيع لقاحات بأسعار في المتناول للوقاية من كوفيد-19 وكذلك العلاجات ووسائل التشخيص ومكوناتها".

وأضاف الوزراء أن العمل سيشمل "تعزيز شراكات بين الشركات وتشجيع التراخيص الطوعية واتفاقات نقل التكنولوجيا وفقا لبنود متفق عليها بين الأطراف".


يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الإدارة الأميركية تأييدها رفعا عالميا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنها تشارك في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في بيان إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن "تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19". وأضافت "هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية".


وتابعت المسؤولة أن بلادها تشارك "بنشاط" في المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول رفع تلك البراءات.

يشار إلى أن الهند وجنوب إفريقيا، على وجه التحديد، تطالبان بالرفع المؤقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات من أجل التمكن من تسريع الإنتاج، لكنّ بعض البلدان بما في ذلك فرنسا تعارض الأمر، إذ تطالب الأخيرة بدلا عن ذلك بتقديم هبات لصالح الدول الفقيرة.

وتعارض شركات الأدوية القوية بشكل عام تعليق براءات الاختراع الخاصة بها، بحجة أن ذلك سيحول دون إجراء أبحاث مكلفة.

المصدر: "سكاي نيوز
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