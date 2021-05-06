عربي-دولي

صاروخ روسي عابر للقارات قادر على تدمير تكساس أو إنكلترا!

Lebanon 24
06-05-2021 | 03:00
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كتب ويل ستيوارت، الصحفي في صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، عن أحدث صاروخ روسي إر إس-28 "سارمات"، والذي سيتم اختباره في عام 2021.

 

وقال المنشور إنه من المتوقع أن يتم الإطلاق على خلفية أعلى توترات بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.

  

وكتب المؤلف: "الأسلحة القاتلة الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قادرة على تجاوز الدفاعات الصاروخية الأميركية وتدمير أراض بحجم تكساس أو إنكلترا".

 

وأطلق على صاروخ إر إس-28 العابر للقارات اسم "الشيطان 2" في الغرب. سيحل محل أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات فويفودا في العالم (وفقا لتصنيف الناتو "الشيطان" إر إس-20في).

المصدر: سبوتنيك
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