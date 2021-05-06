صاروخ روسي عابر للقارات قادر على تدمير تكساس أو إنكلترا!

كتب ويل ستيوارت، الصحفي في صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، عن أحدث صاروخ روسي إر إس-28 "سارمات"، والذي سيتم اختباره في عام 2021.

وقال المنشور إنه من المتوقع أن يتم الإطلاق على خلفية أعلى توترات بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.

وكتب المؤلف: "الأسلحة القاتلة الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قادرة على تجاوز الدفاعات الصاروخية الأميركية وتدمير أراض بحجم تكساس أو إنكلترا".

وأطلق على صاروخ إر إس-28 العابر للقارات اسم "الشيطان 2" في الغرب. سيحل محل أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات فويفودا في العالم (وفقا لتصنيف الناتو "الشيطان" إر إس-20في).