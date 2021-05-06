عربي-دولي

عواصف وفيضانات.. تحذير من كوارث وشيكة لا يمكن التغلب عليها!

Lebanon 24
06-05-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-820021-637558924774658924.jpg
Doc-P-820021-637558924774658924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نبّه علماء من الولايات المتحدة إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب الاحترار العالمي سوف يتسبب في أضرار "كارثية لا يمكن التغلب عليها" للأرض.

 

ووفقا لهم، فإن اختفاء الجليد في القطب الشمالي سيؤدي إلى سلسلة من الفيضانات المدمرة في جميع أنحاء العالم. في غضون 80 عامًا، سيرتفع مستوى محيطات العالم كثيرًا لدرجة أن المناطق الساحلية لبريطانيا ستكون مغمورة بالمياه.

 

وقال دانيال جيلفورد، الأستاذ في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، لصحيفة "ديلي ستار": "اختفاء الغطاء الجليدي لا رجوع فيه. لذلك، من الضروري أخذ زمام المبادرة في التخفيف من آثار تغير المناخ الآن. يمكن القيام بذلك من خلال المشاركة الدولية النشطة".

 

ويخشى العالم من أن تؤدي السياسة المناخية الدولية الحالية إلى زيادة متوسط درجات الحرارة السنوية بمقدار ثلاث درجات، وهو ما سيطيل فصل الصيف بشكل كبير في عدد من البلدان. إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة، فسوف يسود الطقس الدافئ في المستقبل المنظور في معظم المناطق لمدة تصل إلى ستة أشهر.

 

وأضاف البروفيسور أن الشتاء القصير والدافئ سيصاحبه عواصف وتغيرات مفاجئة في الضغط الجوي.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2021-05-06
05:00 | 2021-05-06
04:45 | 2021-05-06
04:30 | 2021-05-06
03:30 | 2021-05-06
03:00 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website