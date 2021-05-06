بسبب عملية "حازمة".. نتنياهو يشيد بأجهزة الأمن الاسرائيلي

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأجهزة الأمن في بلاده بعد إتمام عملية وصفها بالـ"حازمة".

وقال نتنياهو في تغريدة جديدة له: "أشيد بالشاباك وبجيش الدفاع وبالشرطة على العملية السريعة والحازمة التي تم القيام بها والتي أدت إلى إلقاء القبض على الإرهابي الحقير الذي قتل يهودا غويتا وأصاب بنايا بيريتس بجروح".

واختتم نتنياهو تغريدته محذرا من أن "ذراع إسرائيل الطويلة تصل إلى كل من يمس بمواطنينا".

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قد كلف رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من بنيامين نتنياهو.

وقال ريفلين، في كلمة متلفزة، أمس الأربعاء، إنه "تم اختيار يائير لابيد لتشكيل الحكومة بعد جولة مشاورات أوصى خلالها 56 نائبا لصالحه".