عربي-دولي

بوتين: اللقاحات الروسية موثوقة مثل بندقية "كلاشنيكوف"

Lebanon 24
06-05-2021 | 08:59
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الأدوية الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد هي الأكثر أمنا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنها بسيطة وموثوق بها مثل بندقية كلاشنيكوف.

وقال بوتين خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا: "كل لقاحاتنا معروفة في الوقت الراهن، لقاح "سبوتنيك لايت" سيظهر اليوم، أدويتنا مصنعة على أساس تكنولوجيا ومنصة تم استخدامها لعشرات السنين. وهي أيضا حديثة جدا، وهي في الوقت الراهن تعد الأكثر موثوقية وأمنا".

وتابع بوتين: "كما قال أحد الخبراء الأوروبيين: إنها موثوق بها كبندقية كلاشنيكوف. لسنا نحن من قال ذلك، وإنما أحد الخبراء الغربيين، وأنا أعتقد أنه محق تماما. إنها بسيطة وموثوق بها كبندقية كلاشنيكوف".
مضيفا "نرى اليوم، مع الأسف، احتدام الصراع في الأسواق العالمية بين شركات الأدوية المختلفة".

ويعد لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية، وقد تم تسجيل اللقاح في 64 دولة حول العالم، تشكل نحو 3.2 مليارات نسمة.
المصدر: سبوتنيك
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