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طهران تتحث عن تحرير القدس المحتلة... ماذا قالت الدفاع الإيرانية؟

Lebanon 24
06-05-2021 | 11:30
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قالت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، إن العالم سيشهد قريبا الاحتفال بتحرير القدس المحتلة.

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الإيرانية اعتبرت يوم القدس العالمي "فرصة كبرى لاستعراض قدرة العالم الإسلامي أمام نظام الاستكبار والصهيونية الغاصبة".

ونقلت الوزارة في بيانها بمناسبة الاحتفال بيوم القدس العالمي، الذي يحل غدا الجمعة، السابع من آيار الجاري، أن "المؤامرة الخبيثة للقادة الأميركيين والصهاينة في صفقة القرن قد وضعت مسؤولية أكبر على عاتق جميع الأحرار والشعوب والحكومات الداعية للعدالة. رعب بعض دول المنطقة وتحالفها الصريح وصداقتها مع الكيان الإجرامي الغاصب للقدس خيانة لا تغتفر لقضية فلسطين والشعوب الطامحة للحرية، إلا أن هذه التحركات الخيانية لا يمكنها فرض النسيان على قضية فلسطين وتحريرها".  

وتابع بيان الدفاع الإيرانية، أن "المقاومة تحولت إلى ثقافة لدى غالبية شعوب المنطقة، وهلال المقاومة من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، قد أحبط حلم الشرق الأوسط الجديد للمحور الغربي –العبري –العربي، وأن خطاب المقاومة قد جلب العزة والمكانة لشعوب المنطقة، حتى أصبحت سياسات أميركا لا مكان لها في المنطقة".

وأضافت أن "الكيان الصهيوني المزيف بممارساته الجنونية والإجرامية والمناهضة للإنسانية، إنما يقترب بسرعة من نهايته المحتومة المخزية، ومن المؤكد أن المؤامرة الخطيرة والفتنة الكبرى لجبهة العدو في خلق شرخ بين الشعوب والمذاهب الإسلامية ستفشل، ولن يتحقق حلم الصهاينة في إنشاء كيان إسرائيل من النيل إلى الفرات، وتشكيل المنطقة من جديد بهندسة أمريكية".
المصدر: سبوتنيك
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