أكبر 10 قوات جوية في الشرق الأوسط... دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل

كشف موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، أكبر 10 قوات جوية في منطقة الشرق الأوسط في عام 2021.
ويقيم الموقع القوات الجوية للدول من امتلاك عدد الطائرات، وهو لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بالاعتبار في حال تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.
ووفقا لإحصائيات 2021، تشمل أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة وطائرات المهام الخاصة.