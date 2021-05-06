عربي-دولي

اختتام الجولة الاستكشافية للمشاورات بين مصر وتركيا

Lebanon 24
06-05-2021 | 14:30
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اختتمت، الخميس، وبعد يومين من المداولات، المُباحثات الاستكشافية بين الوفدين المصري والتركي، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي سادات أونال.

وقال بيان مشترك صدر بعد محادثات استمرت يومين "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وأضاف البيان "سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".

وكانت المفاوضات المصرية التركية قد انطلقت، يوم الأربعاء،  بهدف إعادة العلاقات بينهما، وسط ترقب في البلدين والمنطقة.

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