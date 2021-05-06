عربي-دولي

5 دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني

Lebanon 24
06-05-2021 | 22:00
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دعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا اليوم الخميس إسرائيل إلى تعليق قرارها بالمضي قدما في بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الدول في بيان مشترك "نحث حكومة إسرائيل على العدول عن قرارها بالمضي قدما في بناء 540 وحدة استيطانية في (هار حوما إي.) بالضفة الغربية المحتلة ووقف سياسة التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان "إذا تم تنفيذ ذلك القرار ببناء مستوطنات في هار حوما بين القدس الشرقية وبيت لحم، فسيتسبب ذلك في إلحاق المزيد من الضرر بفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بوجود القدس عاصمة لكل من الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".
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