عربي-دولي

المغرب يقرر تمديد حالة "الطوارىء الصحية" إلى 10 حزيران المقبل

Lebanon 24
06-05-2021 | 15:30
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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، ينتهي في 10 حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة المغربية الذي عقد اليوم في الرباط، قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من الشهر المقبل، استمرارا للجهود الحكومية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

وصادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية، فيما أجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.


وأفادت الصحيفة بأن المشروع يقضي بتخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام،  خاصة الصحة العامة.

وكانت السلطات المغربية قد اتخذت عددا من الإجراءات في شهر رمضان، تنص على منع التنقل الليلي، من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً، مع الحد من التنقل بين المدن.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن هذه الإجراءات أظهرت نجاعتها، حيث تبين تراجع أو استقرار حالات الإصابة خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، مشيرا إلى أن المغرب يقترب من تسجيل 9 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا، لكن وضعه أفضل من دول أخرى تعرف انتشار الوباء.

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