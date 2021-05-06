المغرب يقرر تمديد حالة "الطوارىء الصحية" إلى 10 حزيران المقبل

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، ينتهي في 10 حزيران المقبل.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة المغربية الذي عقد اليوم في الرباط، قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من الشهر المقبل، استمرارا للجهود الحكومية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.
وصادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية، فيما أجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.