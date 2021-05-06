عربات التوكتوك في نيودلهي تتحول إلى سيارات إسعاف لنقل مصابي كورونا

حوّلت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات التوكتوك إلى سيارات إسعاف موقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات وذلك في ظل قلة عدد مركبات الإسعاف.وأصبح استدعاء سيارة إسعاف صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب. واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.وجهزت حكومة دلهي بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توكتوك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات كما توفر أسطونات أكسجين عند الحاجة. والخدمة التي بدأت رسميا يوم الثلاثاء متاحة بالمجان.