عربي-دولي

إصابة رئيس المالديف السابق بإنفجار خارج منزله

Lebanon 24
06-05-2021 | 13:19
A-
A+
Doc-P-820224-637559293609034267.jpg
Doc-P-820224-637559293609034267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام محلية في جزر المالديف بأن الرئيس السابق للبلاد محمد نشيد تعرض لإصابات مختلفة نتيجة تفجير وقع خارج منزله.

ونقلت القناة التلفزيونية الرسمية، قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مكان الحادث في العاصمة ماليه، مشيرة إلى أن "سائحا أجنبيا أصيب بالحادث أيضا".

من جهته، لم يصدر عن "الحزب الديمقراطي المالديفي" بزعامة نشيد، أي تعليق رسمي عن الحادث، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجير.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-06
16:30 | 2021-05-06
16:00 | 2021-05-06
15:30 | 2021-05-06
15:30 | 2021-05-06
15:15 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website