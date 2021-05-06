عربي-دولي

كبير المفاوضين الإيرانيين: أمامنا طريق طويل قبل العودة للاتفاق النووي

Lebanon 24
06-05-2021 | 22:15
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قال كبير المفاوضين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية عباس عراقجي بعد لقائه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه "أمامنا طريق طويل للعودة إلى الاتفاق النووي والكثير من العراقيل".

وأضاف عراقجي: "لا يمكننا توقع متى سيتم التوصل إلى اتفاق. نحن الآن على مسار واضح وهناك تفاهم على المضي في هذا المسار رغم وجود عقبات حقيقية".

وصرح بأن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق في أسرع قوت، مضيفا: "لكننا لن نستعجل لأجل ذلك"، وأكد أن بلاده تواصل المفاوضات بدقة ولن تسمح بمفاوضات استنزافية.

وأشار إلى وجود مشكلات جدية ينبغي حلها عن طريق المفاوضات، وأضاف: "نأمل في العثور على حلول للمشكلات في وقت قصير"، وعامل الوقت ليس أولويا بالنسبة لإيران.
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