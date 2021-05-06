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في هذا المطار العربي.. جهاز جديد لكشف مصابي كورونا

Lebanon 24
06-05-2021 | 23:19
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بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي استخدام أحدث جهاز لكشف الركاب المصابين بفيروس كورونا.

ونجح الجهاز في اكتشاف راكب هندي مصاب فور وصوله علي الخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادته على نفس الرحلة التي وصل عليها.

وقالت مصادر مطلعة في المطار إنه "تقرر الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، وتقرر بدء التطبيق علي الركاب القادمين من الهند ودول أميركا الجنوبية، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت، وذلك بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند، كما لا توجد رحلات مباشرة مع دول أمريكا الجنوبية". 

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار، أبلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة إخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات.
المصدر: صدى البلد
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