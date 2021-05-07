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"والدة أمير سعودي".. على من أدى بن سلمان صلاة الميت؟ (فيديو وصور)

Lebanon 24
07-05-2021 | 07:00
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أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

 

#فيديو | سمو #ولي_العهد يؤدي صلاة الميت في المسجد الحرام على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمها الله.#واس pic.twitter.com/1X1FUODYuO



وأدى الصلاة إلى جانب ولي العهد نائب أمير منطقة الرياض نجل الفقيدة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد.

سمو #ولي_العهد يؤدي صلاة الميت في المسجد الحرام على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمها الله.#واس pic.twitter.com/nrc2F88A6C




وتقبل ولي العهد ونائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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