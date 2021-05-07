عربي-دولي

رئيس الموساد زار بلداً خليجياً.. وهذه الملفات التي بحث فيها

Lebanon 24
07-05-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-820288-637559656685785997.jpg
Doc-P-820288-637559656685785997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت البحرين أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين زار المنامة، وبحث مع مسؤوليها آفاق تعزيز التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أن كوهين أجرى زيارة إلى المنامة، وكان في استقباله عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، وأحمد بن عبد العزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.

وناقش الجانبان خلال الزيارة "آفاق التنسيق والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها"، وفق الوكالة.

كما بحثا أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل أكثر.

ووقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل في 15 أيلول 2020 اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات، وتبع ذلك توقيع عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية والطيران.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2021-05-07
01:00 | 2021-05-07
00:00 | 2021-05-07
23:45 | 2021-05-06
23:19 | 2021-05-06
23:02 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website